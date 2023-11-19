وزير الأوقاف يعقد لقاء موسعا لإدارة وموظفي المعهد العالي للتوجيه والإرشاد

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 261

ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لإدارة وموظفي المعهد العالي للتوجيه والإرشاد، بحضور مدير عام مكتب الوزير محسن مجمل، ومدير عام الموارد البشرية بالوزارة الدكتور وسيم فضل اليافعي.

وفي الاجتماع أكد معالي الوزير شبيبة على أهمية استعادة نشاط المعهد ودوره الريادي في تخريج الدعاة والمرشدين والوعاظ، وسط تصاعد كبير للحرب الفكرية التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية الباغية ضد الهوية الوطنية الجامعة واستبدالها بالهويات الطائفية والفارسية والأفكار الهدامة والمتطرفة، مؤكدًا نقل المعهد إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الأوقاف.

كما اطلع معالي الوزير شبيبة من عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد الشيخ كمال باهرمز، إلى نبذة مختصرة عن المراحل التي أعيد من خلالها نشاط هذا الصرح العلمي والشرعي بعد أن تعرض للاستهداف المباشر بصواريخ وقذائف المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

وأشاد باهرمز بالدعم الكبير والجهد المتواصل لمعالي الوزير من الوهلة الأولى التي طرحت فيه فكرة إعادة تأهيل معهد البيحاني للإرشاد بالعاصمة المؤقتة عدن حتى اللحظة التي رأى فيها المعهد وإدارته وموظفوه النور والأمل يتجسد على أرض الواقع.

ووضع عميد المعهد العالي للتوجيه والإرشاد باهرمز الوزير أمام خطة المعهد العالي لهذا العام ، مستعرضًا الحلول والمعالجات التي طرحتها إدارة المعهد للطلاب المتعثرين نتيجة الحرب، واستعدادات المعهد لاستقبال الدفعات الطلابية القادمة.