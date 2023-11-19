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الأمم المتحدة تطلق سلسلة مشاورات جديدة لتطوير رؤية عملية السلام في اليمن

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أطلقت الأمم المتحدة سلسلة مشاورات جديدة لتطوير رؤية عملية سلام شاملة في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن (OSE_Yemen)، في بلاغ صحفي، إنه وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، أطلق اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع تشاوري يضم نطاق واسع من المجموعات النسائية بما فيهن الفاعلات في المجال السياسي.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع التشاوري الأول، سيستمر خلال الفترة بين (19 – 21) نوفمبر الجاري، ويهدف إلى تطوير رؤية قاعدية لعملية سلام شاملة في البلاد.

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