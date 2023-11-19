تصفيات مونديال 2026.. الطوغولي غناما حَكما لمباراة المالاوي وتونس

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أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى طاقم تحكيمي طوغولي، مهمّة إدارة مباراة المنتخب المالاوي ونظيره التونسي المقرّرة الثلاثاء المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ويتكوّن الطاقم من الحكم الرئيسي أليكسو غناما والمساعدين كوملان دومينيو وكبيلافيا عبدو.
ومساء السبت، وصل وفد المنتخب التونسي إلى العاصمة المالاوية ليلونغواي بعد رحلة دامت تسع ساعات. وضمّ وفد نسور قرطاج 24 لاعبا، بعد تخلّف كلّ من محمد علي بن رمضان لأسباب صحية وحمزة رفيعة لأسباب عائلية.
وكان المنتخب التونسي قد استهلّ التصفيات بالفوز على ضيفة منتخب ساوتومي برباعية نظيفة، بينما تغلّب المنتخب المالاوي على مُضيفه الليبيري بهدف لصفر.
كما فاز لحساب المجموعة ذاتها منتخب غينيا الاستوائية على نظيره الناميبي بهدف دون ردّ. وسيجري المنتخب التونسي حصّتين تدريبيتين في ليلونغواي اليوم وغدا الاثنين، قبل التباري مع المنتخب المالاوي الثلاثاء الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس.