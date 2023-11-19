ملك الأردن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أنّ استمرار الحرب البشعة التي يقودها الاحتلال في قطاع غزة، قد تدفع إلى “انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها”. وخلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أكّد الملك عبدالله “ضرورة التحرّك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع”.

وحذّر العاهل الأردني من “تفاقم الوضع الإنساني في القطاع”، داعيا “المجتمع الدولي إلى وقف هذه الكارثة الإنسانية احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

من جانبها، قالت فون در لاين إنّ تحقيق السلام على أساس حل الدولتين أصبح ضرورة، مشدّدة على رفض “أيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين”، و”أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس”.

وحسب البيان الذي أورده الديوان الملكي الأردني، فإنّه تم خلال اللقاء تأكيد “إدانة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية”.

ووصلت المسؤولة الأوروبية إلى عمان بعد زيارة إلى مصر التقت خلالها بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأعربت في القاهرة عن معارضتها “التهجير القسري” للفلسطينيين