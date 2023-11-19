إجلاء 31 من الخدّج من مجمع الشفاء في غزة

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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقم الإسعاف تمكّنت اليوم من إخلاء 31 طفلا من الخدّج في مستشفى الشفاء، ويجري نقلهم مبسترين إلى المستشفى الإماراتي في رفح جنوب قطاع غزة.
وأوضح الهلال أنّ عملية النقل جرت في سيارات إسعاف بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وفي وقت سابق من اليوم، أكّد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أنّه “تم إجلاء جميع الأطفال الخدّج من مستشفى الشفاء وعددهم 31 ومعهم ثلاثة أطباء وممرّضان”، مضيفا: “تجري الترتيبات لنقل الأطفال إلى مصر” عبر معبر رفح الحدودي.
ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وشوهدت دبابات وناقلات جند وغيرها من الآليات المدرعة في محيط المستشفى بينما حلّقت فوق المنطقة طائرات مسيّرة.