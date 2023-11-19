صنعاء.. عناصر حوثية تعتدي على أراضي مواطنين في سعوان بقوة السلاح ''صورة''

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 345

قالت مصادر محلية لمأرب برس اليوم الأحد أن عناصر حوثية بصنعاء اعتدت على أراضي وممتلكات مواطنين في منطقة سعوان إحدى قرى مديرية بني حشيش، جنوب شرق محافظة صنعاء.

وأوضحت أن المليشيات الحوثية استقدمت عدة أطقم محملة بالمسلحين، وجرافتين، وقامت بالإعتداء على ملاك الأرض وإشهار السلاح في وجوههم، ومنعهم من التصرف في اراضيهم وممتلكاتهم.

ووفق المصادر:''يضاف هذا العمل الإجرامي والإعتداء السافر إلى سجل عمليات النهب والسطو المسلح التي تمارسها عصابات الحوثي ومشرفيها، والتي تشهدها مديرية بني حشيش - محافظة صنعاء؛ منذ انقلاب المليشيات على الدولة'' .