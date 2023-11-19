منظمة حقوقية تطالب المبعوث الأممي بالتدخل لوقف جرائم القتل الحوثية بحق الأسرى والمختطفين تصفيات مونديال 2026.. الطوغولي غناما حَكما لمباراة المالاوي وتونس الاحتلال يغتال 6 أسرى فلسطينيين في شهر واحد ملك الأردن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة إجلاء 31 من الخدّج من مجمع الشفاء في غزة صنعاء.. عناصر حوثية تعتدي على أراضي مواطنين في سعوان بقوة السلاح ''صورة'' عاجل: إسرائيل تعلن رسميا تعرض سفينة شحن للإختطاف وتوجه الإتهام لإيران عاجل: ما حقيقة اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية.. المتحدث العسكري للجماعة يقول أن هناك بيان مهم خلال الساعات القادمة الرئيس العليمي يلتقي سفير دولة الإمارات بسبب غزة.. ملك الأردن يحذر من انفجار الوضع في المنطقة
قالت مصادر محلية لمأرب برس اليوم الأحد أن عناصر حوثية بصنعاء اعتدت على أراضي وممتلكات مواطنين في منطقة سعوان إحدى قرى مديرية بني حشيش، جنوب شرق محافظة صنعاء.
وأوضحت أن المليشيات الحوثية استقدمت عدة أطقم محملة بالمسلحين، وجرافتين، وقامت بالإعتداء على ملاك الأرض وإشهار السلاح في وجوههم، ومنعهم من التصرف في اراضيهم وممتلكاتهم.
ووفق المصادر:''يضاف هذا العمل الإجرامي والإعتداء السافر إلى سجل عمليات النهب والسطو المسلح التي تمارسها عصابات الحوثي ومشرفيها، والتي تشهدها مديرية بني حشيش - محافظة صنعاء؛ منذ انقلاب المليشيات على الدولة'' .