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عاجل: إسرائيل تعلن رسميا تعرض سفينة شحن للإختطاف وتوجه الإتهام لإيران

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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اكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انباء اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر ووصف الحدث بالخطير للغاية عالميا.

وقال ان السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.

هذا ونقلت قناة الجزيرة عن قيادي حوثي قوله : قواتنا اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.

واضاف: اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة.

الى ذلك اعتبرت ئاسة الوزراء الإسرائيلية اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وقالت ''ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية''.

مكتب نتنياهو قال أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.

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