منظمة حقوقية تطالب المبعوث الأممي بالتدخل لوقف جرائم القتل الحوثية بحق الأسرى والمختطفين تصفيات مونديال 2026.. الطوغولي غناما حَكما لمباراة المالاوي وتونس الاحتلال يغتال 6 أسرى فلسطينيين في شهر واحد ملك الأردن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة إجلاء 31 من الخدّج من مجمع الشفاء في غزة صنعاء.. عناصر حوثية تعتدي على أراضي مواطنين في سعوان بقوة السلاح ''صورة'' عاجل: إسرائيل تعلن رسميا تعرض سفينة شحن للإختطاف وتوجه الإتهام لإيران عاجل: ما حقيقة اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية.. المتحدث العسكري للجماعة يقول أن هناك بيان مهم خلال الساعات القادمة الرئيس العليمي يلتقي سفير دولة الإمارات بسبب غزة.. ملك الأردن يحذر من انفجار الوضع في المنطقة
اكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انباء اختطاف سفينة الشحن من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن جنوب البحر الأحمر ووصف الحدث بالخطير للغاية عالميا.
وقال ان السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي دون إسرائيليين وليست إسرائيلية.
هذا ونقلت قناة الجزيرة عن قيادي حوثي قوله : قواتنا اقتادت سفينة إسرائيلية لشواطئ اليمن.
واضاف: اقتيادنا للسفينة نصرة لأهلنا المظلومين بغزة.
الى ذلك اعتبرت ئاسة الوزراء الإسرائيلية اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وقالت ''ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية''.
مكتب نتنياهو قال أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.