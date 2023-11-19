عاجل: ما حقيقة اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية.. المتحدث العسكري للجماعة يقول أن هناك بيان مهم خلال الساعات القادمة

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قالت قناة العربية قبل قليل ان هناك انباء عن اختطاف الحوثيين لسفينة إسرائيلية اسمها "غالاكسي ليدر" وعلى متنها 22 شخصا
من جانبه اعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليوم الأحد عن بيان مهم خلال الساعات القادمة.
بدورها قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ان هناك أنباء متداولة حول اختطاف جماعة الحوثي اليمنية سفينة إسرائيلية.
اما موقع والا العبري نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله ان الحوثيون هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية ولا يوجد بها أي إسرائيلي.
فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر إسرائيلي قوله ان الحوثيون هاجموا سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.
ووفق المعلومات الأولية، كانت سفينة نقل اسرائيلية تبحر قرب سواحل الخليج، دون تحديد المكان بدقة، وسيطر الحوثيون عليها.
وكانت جماعة الحوثي هددت باستهداف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.
ودعا ، يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان نشره في وقت سابق اليوم الاحد ، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.
قبل ذلك قال زعيم الحوثيين في اليمن إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وشنت الجماعة عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر، مما يسلط الضوء على خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وقال الحوثي في كلمة بثها التلفزيون: "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".