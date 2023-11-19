الرئيس العليمي يلتقي سفير دولة الإمارات

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 312

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد في الرياض، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

و في اللقاء نقل السفير الاماراتي لارئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة، وللشعب اليمني، الامن، والخير، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى محمد بن زايد، وتمنياته له وافر الصحة والسعادة، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء الى المستجدات الوطنية والاقليمية، بما في ذلك جهود الاشقاء والاصدقاء لوقف الحرب وانهاء معاناة الشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة وفقا لمرجعيات السلام المحلية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين، وبدور دولة الامارات العربية المتحدة الرائد في تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.