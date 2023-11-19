بسبب غزة.. ملك الأردن يحذر من انفجار الوضع في المنطقة

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، من أن استمرار إسرائيل في حربها "البشعة" على قطاع غزة سيدفع إلى "انفجار" المنطقة.

حديث الملك جاء خلال استقباله في العاصمة عمان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحسب بيان للديوان الملكي.

وشدد الملك عبد الله، على "ضرورة التحرك فورا لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع".

وحذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذه "الكارثة الإنسانية"، احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على أن "استمرار إسرائيل في حربها البشعة على غزة، وانتهاكاتها اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها".

الملك عبد الله، جدد التأكيد على ضرورة "العمل بشكل جاد نحو أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

فيما عبَّرت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لدور الأردن في مجال الدعم الإنساني للمدنيين في غزة، ودور المستشفى الميداني العسكري بهذا الخصوص، وفق البيان.

وأشادت بجهود الملك السياسية "من أجل حل القضية الفلسطينية"، مشددة على ضرورة تحقيق السلام "على أساس حل الدولتين".

وأكدت رفضها لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في مدينة القدس.

ووصلت فون دير لاين، إلى الأردن قادمة من مصر، في إطار جولة تشمل البلدين.

والسبت، بحثت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحرب في غزة، وجدد الأخير خلال اللقاء التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين داخليا وخارجيا.

ولليوم الـ44 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

بينما قتلت حركة "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.