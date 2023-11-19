فرنسا تقسوا على جبل طارق

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أمطر المنتخب الفرنسي مرمى ضيفه جبل طارق بـ14 هدفا دون رد محققا فوزه السابع تواليا منذ بداية تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.

وفرض كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".

ونجح منتخب فرنسا في حسم الشوط الأول لصالحه بسباعية دون رد عبر إيثان جيمس سانتوس بالخطأ في مرماه، ماركوس تورام، كيليان مبابي من ضربة جزاء، جوناثان كلوس، كينغسيلي كومان ويوسف فوفانا في الدقائق 3، 4، 16، 31، 34، 36 و38.

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب فرنسا سبعة أهداف أخرى بواسطة أدريان رابيو، كومان، عثمان ديمبلي ومبابي (ثنائية)، فضلا عن ثنائية لأوليفييه جيرو وذلك في الدقائق 64، 66، 73، 74، 82 و89 و91.

وأكمل منتخب جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18، بعد طرد لاعبه إيثان جيمس سانتوس.

وبهذه النتيجة العريضة حققت فرنسا المتأهلة سلفا إلى "يورو 2024" أكبر فوز في تاريخها.