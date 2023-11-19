الإمارات تشدد على مرجعيات الحل الثلاث في اليمن وتؤكد انها مع وحدة واستقرار البلد

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جدد سفير الامارات لدى اليمن موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ووحده واستقرار اليمن.
واكد السفير محمد الزعابي لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد بن مبارك دعم الامارات لكل الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وبذل مزيد من الجهود في تقديم كافة اوجه الدعم التنموي لتعزيز العلاقات الثنائية الى افاق ارحب بين البلدين.
وفي اللقاء اشاد بن مبارك بالدور الإماراتي الداعم للشرعية الدستورية واستعادة مؤسسات الدولة من انقلاب ميليشيات الحوثي .
ووفق وكالة سبأ ثمن الوزير الدعم التي تقدمه الامارات في كافة المجالات الانسانية والتنموية لانعاش الاقتصاد اليمني والتخفيف من الاثار الانسانية الناجمة عن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني.
وتطرق اللقاء الى اخر مستجدات الاوضاع السياسية وفرص احلال السلام في اليمن والجهود التي تبذل في سبيل انهاء الحرب وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمعترف بها اقليمياً ودولياً.