بيان عسكري عاجل للمتحدث العسكري باسم الحوثيين

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هددت جماعة الحوثي باستهداف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.
ودعا ، يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.
وفي وقت سابق قال زعيم الحوثيين في اليمن إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وشنت الجماعة عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر، مما يسلط الضوء على خطر اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
وقال الحوثي في كلمة بثها التلفزيون: "عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا، وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".
مأرب برس يعيد نشر نص البيان:
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية
بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة.
تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية:
١. السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني
٢. السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية
٣. السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي:
أ. سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
ب. تجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.
ج. إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن.
والله على ما نقول شهيد
صنعاء 6 جمادى الأولى 1445هـ
19 نوفمبر 2023م