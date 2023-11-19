الأرقام تتحدث.. آخر الإحصائيات الخاصة بضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة اليوم الاحد استشهاد اكثر 12 ألف فلسطيني فيما بلغ عدد الإصابات أكثر 30 الف آخرين منذ بدء عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع.

وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان بلغ أكثر من 12300 شهيد بينهم أكثر من 5 الاف طفل و 3300 امرأة".

وأضاف أن "عدد" شهداء الكوادر الطبية بلغ 200 طبيب وممرض ومسعف فيما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني" مشيرا إلى أن عدد الإصابات زاد عن 30 الف إصابة 75 في منهم من الأطفال والنساء. المئة.