حرب طاحنة وسقوط مزيد من جنود الاحتلال في غزة.. 17 بين قتيل وجريح خلال ساعات

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اعترف جيش الاحتلال بسقوط مزيد من جنوده وضباطه في غزة بين قتيل وجريح، مفصحا عن مقتل وإصابة 17 منهم خلال الساعات القليلة الماضية.
وأعلن الاحتلال الأحد، مقتل جنديين اثنين وإصابة جندي ثالث في معارك قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين بجراح بالغة في غزة.
وقال الاحتلال في بيان "سمح بنشر اسمي جنديين سقطا في معارك قطاع غزة: الرقيب بنيامين مئير أرلي (21 عاما) من بيت شيمش، جندي في كتيبة المظليين 101، والنقيب (احتياط) روي بيبر (28 عامًا) من تسور موشيه، قائد فرقة في وحدة يالام".
"بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي في سيريت تزانشانيم بجروح خطيرة يوم السبت خلال القتال في شمال قطاع غزة"، وفق البيان.
ومنذ بداية العدوان البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ينشر جيش الاحتلال عدد قتلاه بشكل شبه يومي دون ذكر عدد إجمالي لجنوده القتلى والجرحى منذ ذلك الوقت، فيما ثمة تضارب بأعداد القتلى في الصحف الإسرائيلية.
لكن بعض الصحف الإسرائيلية تشير إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى في العملية البرية التي بدأها الجيش في غزة تجاوز 60 بين جندي وضابط.
ومنذ 44 يوما يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت 12 ألفا و300 شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، وأكثر من 30 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء السبت