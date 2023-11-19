فرنسا تسجل أكبر فوز في تاريخ كرة القدم.. 14 هدفا دون مقابل ثورة طبية مذهلة وبنتائج دقيقة.. في نجاح تجارب كبسولة الحياة منظمة يمنية تكشف عن 7 قيادات حوثية ضالعة في تصفية موظف أممي في تعز حرب طاحنة وسقوط مزيد من جنود الاحتلال في غزة.. 17 بين قتيل وجريح خلال ساعات مجازر الاحتلال بغزة تتواصل لليوم الـ 44 على التوالي و 6 آلاف مفقود ب 100 آلية عسكرية الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينتي جنين ونابلس في فلسطين كتائب القسام تكشف عن فقد الاتصال بمجموعات مكلفة حماية الأسرى ومصيرهم ABC تفضح خططا أمريكية مخزية لتحرير الأسرى في غزة بعمليات خاصة اتحادات الكتاب العرب يعتصمون لمدّة 3 أيّام تضامنا مع فلسطين الجوف: مليشيا الإرهاب الحوثية تقتل مواطناً وتصيب “طفله” ذو الـ10 سنوات.
تواصلت مجازر الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، لليوم الـ 44 من العدوان المتواصل والذي تسبب في سقوط آلاف الشهداء والجرحى ونزوح مئات الآلاف عن مساكن التي سويت بالأرض شمال القطاع.
ووفقا لأحدث الإحصائيات المتوفرة حول الضحايا الفلسطينيين، فقط استشهد 12300، بينهم أكثر من 5000 طفل و3300 امرأة و 200من الكوادر الطبية ما بين طبيب وممرض ومسعف، و22 من أفراد الدفاع المدني، و58 صحفيا.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغت 1300 مجزرة، وبلغ عدد الإصابات 30 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال.
وأوضح أن عن عدد المفقودين وصل إلى 6 آلاف بينهم جثامين تحت الأنقاض، أو أخرى بقيت في الشوارع والمناطق التي استهدفوا بها، ومنع الاحتلال الاقتراب منها تحت القصف، مشيراً الى أكثر من 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الانقاض.
وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقرا حكوميا، فيما تعرضت 260 مدرسة للتدمير خرجت منها 64 عن الخدمة كان آخرها مجازر المدارس هي مجزرة مدرسة الفاخورة التي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح.
وأشار المكتب إلى خروج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة فضلا عن استهداف الاحتلال 55 سيارة إسعاف.
ولفت المكتب الاعلامي الى عدد المساجد التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي والتي بلغت 77 تدميراً كليا فضلا عن 165 مسجدا تدميرا جزئيا إضافة الى استهداف 3 كنائس.
وفيما يتعلق بالأضرار المادية، أشار المكتب إلى 43 ألف وحدة سكنية تعرضت لهدم كلي، و225 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي، مما يعني ان حوالي 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان الاسرائيلي على غزة ما بين هدم كلي وجزئي وغير صالح للسكن