ب 100 آلية عسكرية الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينتي جنين ونابلس في فلسطين

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الأحد)، مدينة جنين في الضفة الغربية، ودارت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في عدد من أحياء المدينة، حيث داهمت القوات ثلاثة أحياء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن شهود عيان، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت جنين وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وبحسب التلفزيون الفلسطيني، يعد اقتحام اليوم «هو الأكبر والأوسع منذ عام 2002، إذ اقتحمت أكثر من 100 آلية للقوات الإسرائيلية المدينة، بما يعادل 1000 جندي"، وتم تنفيذ عمليات اعتقال وقطع الكهرباء والماء والاتصالات وتجريف في محيط مخيم جنين.

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن شهود عيان، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من مدخلها الشرقي ترافقها جرافات