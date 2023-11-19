كتائب القسام تكشف عن فقد الاتصال بمجموعات مكلفة حماية الأسرى ومصيرهم

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ذكرت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم السبت، أنها فقدت الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة حماية الأسرى، وأن مصير هؤلاء لا يزال مجهولا.
وذكر أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم «القسام» عبر «تليغرام» أن «حماس» ليست قادرة على الاتصال بعدد من مقاتليها الذين كانوا مكلفين حماية المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأضافت كتائب القسام، في بيان عبر «تليغرام»، أنها دمرت 17 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كل محاور التوغل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم.
وتابعت أنها قتلت وجرحت عددا من الجنود الإسرائيليين باستهدافهم بعبوة ناسفة مضادة للأفراد، بعد إيقاعهم في كمين.
كان أبو عبيدة قد أعلن سابقا عن مقتل نحو 60 أسيرا ممن تحتجزهم في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، ووجه حديثه، أمس، للإسرائيليين قائلا: «قيادتكم يبدو أنها قررت أن تجعل مصير أسراكم الفقد والضياع كرون آراد، أو القـتل كنخشون فاكسمان، أو النسيان والإهمال كشاؤول آرون وهدار غولدن»