ABC تفضح خططا أمريكية مخزية لتحرير الأسرى في غزة بعمليات خاصة اتحادات الكتاب العرب يعتصمون لمدّة 3 أيّام تضامنا مع فلسطين الجوف: مليشيا الإرهاب الحوثية تقتل مواطناً وتصيب “طفله” ذو الـ10 سنوات. 4 خلطات بالعسل تعالج الشعر الجاف والتالف تحديث جديد على "إنستغرام" قد يكشف الأسرار عن طريق الخطأ! ريال مدريد يفقد فينيسيوس 10 أسابيع بسبب الإصابة قرارات جمهورية في وزارتي الدفاع والداخلية تحليل أمريكي : جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنقل أسلحة لمستشفى الشفاء قبل وصول الصحافيين مجلس القيادة الرئاسي يناقش مستجدات مساعي السلام ويقر عدداً من المعالجات للتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية قصة نزيف القطاع الخاص في اليمن والاقتصاد الأسود للمليشيات
أفادت قناة ABC أمس السبت نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إعداد عدة خطط لعمليات تحرير الأسرى في قطاع غزة.
وقالت القناة إنه على الرغم من أن "مهام إنقاذ الرهائن دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر، وتؤمن الولايات المتحدة أن الصفقة هو الخيار الأفضل للإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى، تقول المصادر إنه يتم تطوير خطط تكتيكية للعملية في حالة تغير الظروف".
وأشارت القناة إلى أن العسكريين أو موظفي أجهزة الأمن الأمريكية "لن يشاركوا بالضرورة بشكل مباشر في مثل هذه العملية، حيث أن قوات دول أجنبية غالبا ما تنفذ خطط العمل التي تم وضعها مع زملائها الأمريكيين".
وأكدت المصادر للقناة التلفزيونية أن إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية تبحثان إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل هدنة لعدة أيام.
وأبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين في وقت متأخر من الجمعة الماضية أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.
وأفادت بذلك صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر على عدم فصل العائلات المحتجزة، وتطالب بإطلاق سراح جميع الأمهات والأطفال المحتجزين معا.
كما أعربت إسرائيل عن استعدادها للتحلي بالمرونة بشأن عدد أيام الهدنة المرتقبة لتسهيل إطلاق سراح مزيد من الأسرى