ABC تفضح خططا أمريكية مخزية لتحرير الأسرى في غزة بعمليات خاصة

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت قناة ABC أمس السبت نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على إعداد عدة خطط لعمليات تحرير الأسرى في قطاع غزة.

وقالت القناة إنه على الرغم من أن "مهام إنقاذ الرهائن دائما ما تكون محفوفة بالمخاطر، وتؤمن الولايات المتحدة أن الصفقة هو الخيار الأفضل للإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى، تقول المصادر إنه يتم تطوير خطط تكتيكية للعملية في حالة تغير الظروف".

وأشارت القناة إلى أن العسكريين أو موظفي أجهزة الأمن الأمريكية "لن يشاركوا بالضرورة بشكل مباشر في مثل هذه العملية، حيث أن قوات دول أجنبية غالبا ما تنفذ خطط العمل التي تم وضعها مع زملائها الأمريكيين".

وأكدت المصادر للقناة التلفزيونية أن إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية تبحثان إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، معظمهم من النساء والأطفال، مقابل هدنة لعدة أيام.

وأبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين في وقت متأخر من الجمعة الماضية أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.

وأفادت بذلك صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل تصر على عدم فصل العائلات المحتجزة، وتطالب بإطلاق سراح جميع الأمهات والأطفال المحتجزين معا.

كما أعربت إسرائيل عن استعدادها للتحلي بالمرونة بشأن عدد أيام الهدنة المرتقبة لتسهيل إطلاق سراح مزيد من الأسرى