اتحادات الكتاب العرب يعتصمون لمدّة 3 أيّام تضامنا مع فلسطين

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا الاتّحاد العام للأدباء والكتاب العرب، في مراسلة وجّهها إلى كل الاتحادات العربية إلى الاعتصام، انطلاقا من الغد السبت 18 نوفمبر على الساعة الـ12 بتوقيت القدس، ولمدّة ثلاثة أيام في المقرات ووضع شارات الحداد حزنا على ما يدور في فلسطين المحتلة.

ودعا الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى رفع علم فلسطين فوق مقرّات الاتحادات العربية. وجاء في المراسلة نفسها الإعلان عن إنشاء مكاتب لمكافحة التطبيع وعن إدراج المطبٌعين في قائمة سوداء ومقاطعة أيّ منظمة من المجتمع المدني طبّعت أو برّرت التّطبيع وطرد كلّ مطبّع من الاتحادات العربية.

وقال علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الكتاب العرب واتحاد كتاب مصر لـ”القاهرة 24″، إنّ الاعتصام سيكون للاتحادات العربية في الدول العربية كافّة. كما تمّت مناشدة اتحادات إفريقيا وآسيا للاعتصام في الثانية عشرة بتوقيت القدس الشريف وارتداء علم فلسطين.

وتابع: “خلال الاعتصام ستتمّ قراءة بيان واحد بلغتين على الأقل في كلّ اتحاد وهو بيان إدانة واحتجاج على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، موضّحا: أبلغتنا عدّة اتحادات عن التزامها بذلك، ومنها اتحاد كتاب العراق واتحاد كتاب الأردن واتحاد كتاب فلسطين واتحاد كتاب الجزائر واتحاد كتاب سوريا بفروعها كافّة، وعدد آخر من الاتحادات العربية في الدول العربية”.