اتحادات الكتاب العرب يعتصمون لمدّة 3 أيّام تضامنا مع فلسطين الجوف: مليشيا الإرهاب الحوثية تقتل مواطناً وتصيب “طفله” ذو الـ10 سنوات. 4 خلطات بالعسل تعالج الشعر الجاف والتالف تحديث جديد على "إنستغرام" قد يكشف الأسرار عن طريق الخطأ! ريال مدريد يفقد فينيسيوس 10 أسابيع بسبب الإصابة قرارات جمهورية في وزارتي الدفاع والداخلية تحليل أمريكي : جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنقل أسلحة لمستشفى الشفاء قبل وصول الصحافيين مجلس القيادة الرئاسي يناقش مستجدات مساعي السلام ويقر عدداً من المعالجات للتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية قصة نزيف القطاع الخاص في اليمن والاقتصاد الأسود للمليشيات مصادر: سلطات مطار عدن تمرر أجهزة إنترنت الفضائي بشكل غير قانوني..تفاصيل
تواصلاً لجرائمها وإنتهاكاتها ضد المواطنين اليمنيين أرتكبت مليشيا الإرهاب الحوثية ” ذراع إيران في اليمن” جريمة جديدة تمثلت في قتل مواطناً وإصابة نجله، وذلك في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بإطلاق الرصاص المباشر عليهما.
وأفاد شهود عيان بإن المواطن “ربيع بن حمد شريان” مع طفله البالغ من العمر “10” سنوات، تعرضا لوابل من الرصاص من قبل عناصر المليشيا الحوثية المتمركزة في أحد الحواجز الأمنية بالمدينة.
هذا وتأتي الجريمة بحق المواطن “شريان وطفله ” إستمراراً للجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية الإجرامية بحق المدنيين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.