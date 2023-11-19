الجوف: مليشيا الإرهاب الحوثية تقتل مواطناً وتصيب “طفله” ذو الـ10 سنوات.

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصلاً لجرائمها وإنتهاكاتها ضد المواطنين اليمنيين أرتكبت مليشيا الإرهاب الحوثية ” ذراع إيران في اليمن” جريمة جديدة تمثلت في قتل مواطناً وإصابة نجله، وذلك في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بإطلاق الرصاص المباشر عليهما.

وأفاد شهود عيان بإن المواطن “ربيع بن حمد شريان” مع طفله البالغ من العمر “10” سنوات، تعرضا لوابل من الرصاص من قبل عناصر المليشيا الحوثية المتمركزة في أحد الحواجز الأمنية بالمدينة.

هذا وتأتي الجريمة بحق المواطن “شريان وطفله ” إستمراراً للجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية الإجرامية بحق المدنيين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.