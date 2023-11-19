4 خلطات بالعسل تعالج الشعر الجاف والتالف

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يتمتّع العسل بقدرة على ترميم الشعر الجاف والتالف نتيجة استعمال مستحضرات عناية تحتوي على مكونات مؤذية أو للإفراط في اللجوء إلى أدوات التمليس والتصفيف الكهربائيّة.

تعرّفوا فيما يلي على 4 أقنعة تستعين بالعسل لترطيب الشعر وإعادة حيويته المفقودة.

يُعتبر العسل مُرطّباً طبيعياً غنياً بمُضادات الأكسدة. وهو يُغذّي البصيلات التي تأوي الجزء الحيّ من الشعر، كما يُساعد على ترميم الشعر الجاف والتالف من فروة الرأس إلى الأطراف بالإضافة إلى المُساهمة بتعزيز نموّه. - أقنعة طبيعيّة تعتني بالشعر:

يُستعمل العسل في تركيبات العديد من مستحضرات العناية بالشعر المتوفرة في الأسواق، ولكن يمكن الاستعانة به أيضاً لتحضير خلطات طبيعيّة تُقدّم حلولاً لمشاكل الشعر وتؤمّن له النعومة، والليونة، واللمعان الصحي.1- العسل والماء:

هذه الخلطة بسيطة جداً ولكنها مفيدة جداً أيضاً، إذ يكفي خلط 70 غراماً من العسل مع ما يكفي من الماء البارد للحصول على لوشن سائل يسهل تطبيقه على الشعر الرطب وتركه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ. في حالة الشعر الطويل جداً أو السميك جداً، يمكن زيادة كمية العسل والماء المُستعملة.

2- العسل وخل التفاح:

يلعب خل التفاح دوراً مهماً في مجال تعزيز لمعان الشعر وفكّ تشابكه، أما عند اجتماعه مع العسل فهو يعتني بألياف الشعر ويُعزّز لمعانه. لتحضير هذه الخلطة، يُنصح بإضافة 10ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى 70 غراماً من العسل الطبيعي. يُفرك هذا الخليط على الشعر الرطب ثم يُترك لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.3- العسل وزيت الزيتون:

يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر وهو يعتني أيضاً بفروة الرأس فيحميها من الجفاف كما يُرطّب جذور الشعر الجاف ويُرمّم أطرافه التالفة. لتحضير هذه الخلطة، يُنصح بإضافة 70 ملليلترا من زيت الزيتون إلى 150 غراماً من العسل على أن يتمّ تسخين الخليط ليُصبح فاتراً قبل تطبيقه على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء.4- العسل وزيت جوز الهند:

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب الشعر من الجذور إلى الأطراف، وهو يعمل على تغذيته بالعمق وتعزيز لمعانه. يكفي تذويب مقدار 3 ملاعق كبيرة من هذا الزيت قبل إضافتها إلى 70 غراماً من العسل. يتمّ تدليك هذا الخليط على الشعر الرطب ويُترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الدافئ.- نصائح عمليّة:

• يُنصح بتطبيق هذه الأقنعة من مرة إلى مرتين أسبوعياً.

• الصبر ضروري لدى تطبيق هذه الأقنعة على الشعر الذي يُعاني من الجفاف والتلف، إذ يجب تطبيقها لحوالي 4 أو 5 مرات قبل أن يبدأ مفعولها بالظهور على الشعر.

• يُنصح باستعمال عسل طبيعي والابتعاد عن الأنواع التجاريّة التي يمكن أن يتم خلطها بالسكر أو بمكونات أخرى.

• يمكن إضافة القليل من العسل إلى الشامبو أو الكونديشنر الذي تستعملونه، فهذه الخطوة مفيدة خاصة في حال عدم توفر الوقت لتطبيق قناع غني بالعسل.

• لدى تطبيق هذه الأقنعة، تجنّبوا قدر المستطاع الإفراط في تعريض الشعر لأدوات التمليس الكهربائية التي تزيد من مشاكل الجفاف وفقدان الحيوية.