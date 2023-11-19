قرارات جمهورية في وزارتي الدفاع والداخلية

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٨٧) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد/ دكتور صالح بن ناصر التميمي مديرا لكلية الشرطة.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٨٨) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن طالب سعيد عبدالله بارجاش قائدا للمنطقة العسكرية الثانية ويرقى الى رتبة لواء.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٨٩) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين: اللواء فائز منصور سعيد قحطان مستشارا لوزير الدفاع. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

وصدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٩١) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد فاروق عبدالقوي قائد صالح ناصر قائدا للواء الاول دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد.

وصدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٩٢) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العقيد سعيد عبدالله احمد يسلم باقعود قائدا للواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد. كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٩٣) لسنة ٢٠٢٣م، قضت المادة الأولى منه بتعيين المقدم سعيد فرج سعيد محيمدان باضاوي رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عقيد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ( ١٩٥) لسنة ٢٠٢٣م، وقضت المادة الأولى منه بتعيين العميد سالم عبدالله سعيد الخنبشي مستشارا لوزير الداخلية.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.