تحليل أمريكي : جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنقل أسلحة لمستشفى الشفاء قبل وصول الصحافيين

الأحد 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أفاد تحليل لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأنه من المحتمل أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وضع أو أعاد ترتيب الأسلحة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة قبل وصول الصحافيين الأجانب.





وقالت الشبكة إن مقطع فيديو للجيش الإسرائيلي بتاريخ 15 نوفمبر لعملية تفتيش عن أسلحة حركة حماس في مجمع الشفاء يُظهر أسلحة أقل من اللقطات اللاحقة التي صورها الصحافيون، مما يُشير إلى أنه ربما تم نقل الأسلحة أو وضعها هناك قبل وصول طواقم الأخبار.

وأضاف التحليل، بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، يعرض في الفيديو سلاحاً، وتُظهر الساعة على معصمه 13:18.

وبعد ساعات قليلة، وصل مراسل شبكة “فوكس نيوز” إلى المشفى، وقال في تقريره إن التصوير تم في “منتصف الليل”.

كما أشار التحليل الأمريكي، أنه عُرض على الصحافي حقيبة تحتوي على بندقيتين من طراز AK-47.

وأضاف، إلى أنه “مع ذلك يظهر في فيديو جيش الاحتلال الذي تم تسجيله في وقت سابق، بندقية واحد فقط من طراز AK-47. ومن غير الواضح من أين أتت البندقية الثانية من نفس الطراز، ولماذا لم تظهر في الفيديو الذي تم تصويره سابقاً”.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن جنود الجيش الإسرائيلي منعوا الصحافيين من التجوّل بالمجمع الصحي وفحص مستشفى الشفاء في قطاع غزة.