مجلس القيادة الرئاسي يناقش مستجدات مساعي السلام ويقر عدداً من المعالجات للتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقر مجلس القيادة الرئاسي عدداً من المعالجات للتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدة اليوم السبت، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، و فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس، سلطان العرادة، و طارق صالح.

وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع المحلية والاقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف اطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت اشراف الامم المتحدة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل للمساعي السعودية من اجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية في البلاد.



كما ناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الاساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الاسرائيلي الغاشم في الاراضي الفلسطينية المحتلة على امن واستقرار المنطقة والسلم والامن الدوليين.