مصادر: سلطات مطار عدن تمرر أجهزة إنترنت الفضائي بشكل غير قانوني..تفاصيل

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سمحت سلطات مطار عدن الدولي في العاصمة المؤقتة، بمرور عشرات من أجهزة الانترنت الفضائي ستارلينك، بشكل غير قانوني إلى داخل البلاد.

وقالت مصادر ملاحية، إن "في فجر يوم السبت الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي، وصلت طائرة اليمنية من (مطار) عمّان في الأردن، وعليها شحنة انترنت فضائي تقدر بعدد 44 أجهزة وأطباق قمر صناعي (ستارلينك)".

وأضافت المصادر أن الأجهزة "تابعة لأحد التجار، وقد تم تمريرها دون إشعار وموافقة اللجنة الأمنية في وزارة الاتصالات، وفق الإجراءات المتبعة مسبقاً".

وأشارت إلى أنه تم السماح بعبور الأجهزة "بناءً على تعليمات من مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن اللواء/ مطهر الشعيبي- ومدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ/ عبدالرقيب العمري".

وأكد المصدر الملاحي في مطار عدن ذلك، وقال إن الصفقة "تتبع أحد التجار، ومررت بشكل غير قانوني، بتوجيهات من قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المسيطر على المطار"، وفقا للمصدر أولاين.

وأضاف: "نحن لا يوجد لدينا علم، الأمور هنا (في المطار) عشوائية، والمطار لا سيطرة عليه"، مشيراً إلى أن دخول المعدات من المنافذ "غالباً وراءها قيادات نافذة". وجاء في مذكرة اللواء الشعيبي التي وجهها لسلطات المطار: "يتم الإفراج عن شحنة الأجهزة 44 جهاز ستارلينك، والتابعة لشركة الطيار التجارية".

وأضافت المذكرة أنه "تم التواصل مع الإخوة في الانتقالي والتأكد من الإخوة في الاتصالات، وكانت إفادتهم بالسماح لها بالدخول، وعليه يتم الإفراج عنها والتسهيل لهم للأهمية"

وستارلينك هو خدمة إنترنت فضائي عبر الأقمار الصناعية، أنشأتها شركة "سبيس إكس" التابعة للمستثمر الأمريكي إيلون ماسك، وقالت إنها صممتها لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة التي لا يوفرها نظام خدمة الإنترنت التقليدي.