3 قرارات جمهورية بتعيينات عسكرية جديدة في قيادة ألوية الدفاع الساحلي

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبأ

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي اليوم السبت ثلاثة قرارات جمهورية بتعيينات عسكرية جديدة في ألوية الدفاع الساحل.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد صدر قرار رقم ( ١٩١) لسنة ٢٠٢٣م، قضى بتعيين العقيد فاروق عبدالقوي قائد صالح ناصر قائدا للواء الاول دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد.

كما صدر اليوم القرار رقم ( ١٩٢) لسنة ٢٠٢٣م، الذي قضى بتعيين العقيد سعيد عبدالله احمد يسلم باقعود قائدا للواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عميد.

وصدر أيضا القرار رقم ( ١٩٣) لسنة ٢٠٢٣م، يقضي بتعيين المقدم سعيد فرج سعيد محيمدان باضاوي رئيسا لأركان حرب اللواء الثاني دفاع ساحلي ويرقى الى رتبة عقيد.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذه القرارات العمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.