بعثة منتخب اليمن تغادر أبها إلى جمهورية النيبال 

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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غادرت مساء السبت بعثة منتخب اليمن الأول لكرة القدم مدينة أبها السعودية إلى مطار جدة ومن ثم التوجه إلى جمهورية النيبال لخوض اللقاء الذي سيجمعه مع منتخب النيبال الثلاثاء القادم ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027.

وتتكون البعثة من التالية:

أحمد مهدي سالم، رئيس البعثة، عبدالسلام حمود الغرباني، مدير المنتخب، خالد حسن بلعيد، إداري المنتخب، وميرو سلاف سكوب، مدرب المنتخب، ومحمد سالم الزريقي، مساعد المدرب، وجيري راي، مدرب اللياقة، وأندريه كوستو لانوسكي، مدرب الحراس، وعارف محمد قدار، طبيب المنتخب، ووائل أحمد قيراط، علاج طبيعي، وفضل علي الجونة، منسق اعلامي، وصائن صالح الهندي، ومصور إعلامي. فيما شملت قائمة اللاعبين المغادربن التالية: عبدالله عبدالحكيم السعدي، محمد امان فتح خير الله، محمد سعيد الغيلي، انيس سالم المعاري، الخضر سالم الدوح، وحيد محمد الخياط، حمزه محمد حنش، محمد ناجي القشمي، حمزه محمد الريمي، عبدالمجيد محمد صبارة، محمد حسن الطيري، حمزه احمد محروس، احمد ماهر جمال، رضوان علي الحبيشي، عبدالمعين علي الجرشي، احمد محمد الوجيه، احمد عبدالحكيم السروري، محمد عبدالله الداحي، هارون محمد الزبيدي، ناصر محمد محمدوه، عبدالواسع عبدالله المطري، عمر عبدالله الداحي، ياسر مناجي براهيم.