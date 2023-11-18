بعد عقوبة إيفرتون.. هل يزيح قانون اللعب المالي النظيف تشيلسي والسيتي عن البريميرليغ؟

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أفادت تقارير صحفية بريطانية أنّ فريقيْ مانشستر سيتي وتشيلسي مهدّدان بعقوبات ثقيلة، بسبب شبهات خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة التايمز إنّ خبر معاقبة فريق إيفرتون قبل يومين، بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، جعل فريقيْ تشيلسي والسيتي يشعران بالخوف من أن تطالهما التحقيقات والعقوبات.

وأضافت الصحيفة أنّه إذا كان فريق إيفرتون (غير مصنّف من الكبار) تعرّض لمثل هذه العقوبة، فإنّه من الطبيعي أن ينشغل الكبيران تشيلسي والسيتي بالموضوع، باعتبارهما أكثر فريقين إنجليزيين إنفاقا في السنوات الأخيرة.

وقال المحامي الإنجليزي الشهير والمستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، إنّه في حال ثبتت المخالفة، فإنّ الفريق مهدّد بالهبوط.

وحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإنّ مانشستر سيتي يواجه “تهديدا بخصم 30 نقطة أو الهبوط التلقائي”، مع ارتكابه 115 مخالفة في تسعة مواسم، خاصة أنّه تحت الرقابة الإنجليزية الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث سبق أن سُلّطت عليه عقوبة الإيقاف بسنتين قبل أن يُسقطها في مرحلة الاستئناف.

وترجّح التقارير أنّ العقوبات المحتملة على الفريقين لن تكون هذا الموسم باعتبار أنّ التحقيقات تتطلّب بعض الوقت.

وبسبب مخالفة اللعب المالي النظيف تدحرج فريق إيفرتون من المرتبة التاسعة إلى المركز الأخير في البريميرليغ.كما أصبح مطالبا بتعويضات مالية ضخمة لأندية ليدز وليستر سيتي وساوثهامبتون ونوتنغهام فورست وبيرنلي، المتضرّرة من مخالفته.