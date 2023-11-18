3 قرارات جمهورية بتعيينات عسكرية جديدة في قيادة ألوية الدفاع الساحلي بعثة منتخب اليمن تغادر أبها إلى جمهورية النيبال رئيس الوزراء يعلن عن تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة بدء مناقشة خطة تنمية تعز في القاهرة اللجنة الوطنية تعقد جلسة استماع علنية لانتهاكات حقوق الانسان ضد الأطفال بعد عقوبة إيفرتون.. هل يزيح قانون اللعب المالي النظيف تشيلسي والسيتي عن البريميرليغ؟ تحدّت الطقس وقرار الحظر.. مظاهرة في باريس تنادي بوقف العدوان بينهم "5000" طفل.. "12300" شهيد في غزة منظمة حقوقية تكشف ضباط حوثيين قتلوا موظف إنقاذ الطفولة" في سجن بصنعاء( أسماء) مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه الكامل للمساعي السعودية في إطلاق عملية سياسية شاملة
أفادت تقارير صحفية بريطانية أنّ فريقيْ مانشستر سيتي وتشيلسي مهدّدان بعقوبات ثقيلة، بسبب شبهات خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وقالت صحيفة التايمز إنّ خبر معاقبة فريق إيفرتون قبل يومين، بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، جعل فريقيْ تشيلسي والسيتي يشعران بالخوف من أن تطالهما التحقيقات والعقوبات.
وأضافت الصحيفة أنّه إذا كان فريق إيفرتون (غير مصنّف من الكبار) تعرّض لمثل هذه العقوبة، فإنّه من الطبيعي أن ينشغل الكبيران تشيلسي والسيتي بالموضوع، باعتبارهما أكثر فريقين إنجليزيين إنفاقا في السنوات الأخيرة.
وقال المحامي الإنجليزي الشهير والمستشار المالي السابق لمانشستر سيتي، إنّه في حال ثبتت المخالفة، فإنّ الفريق مهدّد بالهبوط.
وحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإنّ مانشستر سيتي يواجه “تهديدا بخصم 30 نقطة أو الهبوط التلقائي”، مع ارتكابه 115 مخالفة في تسعة مواسم، خاصة أنّه تحت الرقابة الإنجليزية الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث سبق أن سُلّطت عليه عقوبة الإيقاف بسنتين قبل أن يُسقطها في مرحلة الاستئناف.
وترجّح التقارير أنّ العقوبات المحتملة على الفريقين لن تكون هذا الموسم باعتبار أنّ التحقيقات تتطلّب بعض الوقت.
وبسبب مخالفة اللعب المالي النظيف تدحرج فريق إيفرتون من المرتبة التاسعة إلى المركز الأخير في البريميرليغ.كما أصبح مطالبا بتعويضات مالية ضخمة لأندية ليدز وليستر سيتي وساوثهامبتون ونوتنغهام فورست وبيرنلي، المتضرّرة من مخالفته.