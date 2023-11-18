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بينهم "5000" طفل.. "12300" شهيد في غزة

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلن المكتب الحكومي بغزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 12300 شهيد من بينهم أكثر من 5000 طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، منذ بداية القصف يوم 7 أكتوبر الماضي.

وطالب المكتب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود، محمّلا المنظمات الإنسانية الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما تتعرّض له المستشفيات.أما عن مجزرة مدرسة الفاخورة، فقد خلّف العدوان اليوم 200 شهيد وجريح.

وعاد التصريح الحكومي على الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي اليوم، حيث قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من المستشفى. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل ستة عناصر من جنوده اليوم السبت خلال المعارك في غزة، ليرتفع عدد الضباط والجنود القتلى في غزة إلى 58 منذ بدء العملية البرية.

وقال جيش الاحتلال: “نخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من المقاتلين من كتيبة مركزية للقسام بحي الزيتون وجباليا”.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام عن نجاحها في تدمير 17 آلية إسرائيلية كليّا أو جزئيّا في محاور التوغّل كافة في غزة اليوم السبت.

كما صرّحت بأنّها فقدت الاتصال بالفرقة المسؤولية عن حماية الأسرى الإسرائيليين، مؤكّدة أنّ مصيرهم أصبح مجهولا.في الأثناء، تتواصل اعتداءات الاحتلال في مواقع مختلفة من قطاع غزة، عبر القصف المدفعي أو الصاروخي، مستهدفة المشافي والمخيّمات ومقرات المنظمات الدولية والمدارس بشكل عشوائي.

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