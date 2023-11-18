مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه الكامل للمساعي السعودية في إطلاق عملية سياسية شاملة

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، في اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، و فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس، سلطان العرادة، و طارق صالح.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات الاوضاع المحلية والاقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف اطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت اشراف الامم المتحدة.

وتناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الاساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الاسرائيلي الغاشم في الاراضي الفلسطينية المحتلة على أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه الكامل للمساعي السعودية من اجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية في البلاد.