مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه الكامل للمساعي السعودية في إطلاق عملية سياسية شاملة اليمن يطالب الأمم المتحدة باستكمال المرحلة الثانية من خطة إنقاذ ناقلة "صافر" انحيازا إلى الاحتلال.. آبل تقرّر إيقاف إعلاناتها في منصة إكس والدة ممرضة هندية تفاوض حكومتها للسفر لليمن لإنقاذ ابنتها من الإعدام أسعار الصرف في اليمن الآن عاجل: مجزرة جديدة للإحتلال في غزة عشرات الشهداء لنازحين كانوا في مدرسة تحدث عن عملية سياسية قادمة والتقى الروس والصينيين.. عيدروس الزبيدي: ''هناك توافق بين اعضاء مجلس القيادة حول القضايا الرئيسية'' طباعة عملة جديدة او الغاء واحدة.. مقترحات مطروحة لمعالجة فارق الصرف في اليمن العدوان على غزة.. السعودية تحذر من كارثة والأردن تؤكد: ''هذا ليس دفاعا عن النفس'' الكشف عن 6 شروط إسرائيلية تعرقل صفقة الرهائن مع حماس
طالبت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الثانية من خطة انقاذ الناقلة (صافر) بعد أن نجح نقل النفط منها في أغسطس الماضي.
جاء ذلك على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، خلال لقائه مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.
ونقاش اللقاء "الأوضاع الإقتصادية والإنسانية وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي خلفتها حرب مليشيات الحوثي الارهابية ضد اليمنيين".
ونوه السفير السعدي، بالجهود الهامة والاستثنائية التي بذلها السيد جريسلي خلال فترة عمله في اليمن والانجازات التي تحققت وفي مقدمتها تنفيذ واستكمال المرحلة الاولى من خطة الانقاذ للأمم المتحدة المتعلقة بناقلة النفط صافر وتجنب حدوث كارثة اقتصادية وبيئية وانسانية في اليمن ودول المنطقة.
وشدد السعدي على أهمية استكمال خطة الامم المتحدة كاملة والتأكيد على سد فجوة التمويل للانتهاء من معالجة هذا الملف الهام.
وفي 11 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، استكمال نقل أكثر من 1,1 مليون برميل من النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة الجديدة، على مدار 18 يومًا، لكنها قالت إن المهمة لم تنته بعد وتطالب دعم بقيمة 22 مليون دولار لاستكمال العملية بتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.