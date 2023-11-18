انحيازا إلى الاحتلال.. آبل تقرّر إيقاف إعلاناتها في منصة إكس

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أوقفت شركة آبل أنشطتها الإعلانيّة في منصّة إكس، تويتر سابقا، اعتراضا منها على تصريحات أدلى بها مالك المنصّة، إيلون ماسك، وفق تقرير جديد نشره موقع أكسيوس الإخباري.
وأفاد التقرير أن آبل ترى تصريحات ماسك “معادية للسامية”، إذ أبدى ماسك تأييده منشورا يقول إنّ “المجتمعات اليهوديّة تدعم كراهية البيض”.
وشهدت تصريحات ماسك اعتراضات واسعة دفعت البيت الأبيض إلى إصدار بيانٍ لاستنكارها، في حين طالبت مجموعات ضغط يهودية الشركات الأمريكية الكبرى، مثل آبل وأمازون وديزني، بإيقاف إعلاناتها في منصة إكس، وفق التقرير.
وكانت آبل قد أوقفت إعلاناتها مؤقتا في منصة إكس، تويتر آنذاك، في نوفمبر من العام الماضي، ثمّ أعادتها لاحقا بعد مفاوضات مع ماسك.
وتشير تقديرات صحفية إلى أنّ آبل تنفق سنويًا نحو 100 مليون دولار أمريكي على إعلاناتها في منصة إكس.
وكان الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، قد صرّح في سبتمبر الماضي بأن شركته تقوم “بشكل مستمر” بشراء الإعلانات في منصة إكس بعد استئناف نشاطها الإعلاني فيها.
ويُذكر أنّ شركة IBM أعلنت أيضا أنّها ستُوقف إعلاناتها في منصة إكس، كما ألغى الاتحاد الأوروبي خططه الإعلانية في المنصة.
وتواجه إكس اتهامات بنشر المحتوى الذي “يحض على الكراهية”، في حين يرى إيلون ماسك أنّ منصّته تدافع عن حق المستخدمين في التعبير عن آرائهم.