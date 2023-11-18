أسعار الصرف في اليمن الآن عاجل: مجزرة جديدة للإحتلال في غزة عشرات الشهداء لنازحين كانوا في مدرسة تحدث عن عملية سياسية قادمة والتقى الروس والصينيين.. عيدروس الزبيدي: ''هناك توافق بين اعضاء مجلس القيادة حول القضايا الرئيسية'' طباعة عملة جديدة او الغاء واحدة.. مقترحات مطروحة لمعالجة فارق الصرف في اليمن العدوان على غزة.. السعودية تحذر من كارثة والأردن تؤكد: ''هذا ليس دفاعا عن النفس'' الكشف عن 6 شروط إسرائيلية تعرقل صفقة الرهائن مع حماس 5 دول تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في هجوم إسرائيل على غزة حماس ليست وحدها.. تعرف على من يقاتل الاحتلال على الأرض في غزة ؟ صفعة جديدة للجيش الذي لا يقهر بعد اقتحام الشفاء.. أدلة بسيطة وفشل استخباري وشكوك حول الروايات القادمة تعرف على الدول التي سحبت دبلوماسييها لدى الاحتلال بعد طوفان الأقصى
أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي
السبت عصرا 11/18
حاله السوق / غير مستقر
الأسعار في صنعاء
السعودي
الشراء139.5 الى140.
البيع 141
الدولار
الشراء525 الى528
البيع 533
عدن :
السعودي
الشراء389الى 390
البيع 392
الدولار
الشراء1473الى1477
البيع 1485