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أسعار الصرف في اليمن الآن

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 385

أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي 

السبت عصرا 11/18

حاله السوق / غير مستقر 

الأسعار في صنعاء

السعودي

 الشراء139.5 الى140.

البيع 141

الدولار 

الشراء525 الى528

البيع 533

عدن :

السعودي

 الشراء389الى 390

البيع 392

الدولار

 الشراء1473الى1477

البيع 1485

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