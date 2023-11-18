عاجل: مجزرة جديدة للإحتلال في غزة عشرات الشهداء لنازحين كانوا في مدرسة

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قالت وسائل اعلام فلسطينية ان 50 شهيدًا على الأقل سقطوا في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في #مدرسة_الفاخورة التي تؤوي نازحين شمال قطاع #غزة.
وارتكبت قوات الاحتلال اليوم السبت مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة للنازحين شمال غزة .
وقبل قليل قال الصحفي عماد زقوت للجزيرة ان نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.