عاجل: مجزرة جديدة للإحتلال في غزة عشرات الشهداء لنازحين كانوا في مدرسة

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قالت وسائل اعلام فلسطينية ان 50 شهيدًا على الأقل سقطوا في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في #مدرسة_الفاخورة التي تؤوي نازحين شمال قطاع #غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال اليوم السبت مجزرة جديدة بمدرسة الفاخورة للنازحين شمال غزة .

وقبل قليل قال الصحفي عماد زقوت للجزيرة ان نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.