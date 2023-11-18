تحدث عن عملية سياسية قادمة والتقى الروس والصينيين.. عيدروس الزبيدي: ''هناك توافق بين اعضاء مجلس القيادة حول القضايا الرئيسية''

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- الرياض

عدد القراءات 352

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي اليوم السبت ان هناك توافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي حول القضايا الرئيسية التي ستتضمنها العملية السياسية القادمة وفي مقدمتها قضية الجنوب.

واستقبل الزبيدي ، القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن يفغيني كودروف.

واستعرض اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، والمساعي الإقليمية والدولية الهادفة لبدء عملية سياسية، شاملة برعاية الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وإعادة الاستقرار إلى البلاد والمنطقة بشكل عام.

وبهذا الخصوص جدد اللواء الزُبيدي التأكيد على جديّة مجلس القيادة الرئاسي في الدفع بجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، منوها إلى أهمية الدور الروسي المساند للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحرب والتراكمات السياسية على امتداد العقود الثلاثة الماضية.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفير الروسي دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإحلال السلام وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، مجددا استعداد حكومة بلاده للعب دور أكبر للدفع بتلك الجهود لبدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما اكد دعم روسيا لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، واستعدادها لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة اليمنيين.

كما التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي صباح اليوم في الرياض القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو تشنغ .

وناقش الجانبان مستجدات العملية السياسية الهادفة لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والجهود المبذولة من قبل الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي بهذا الاتجاه.

وأكد اللواء الزُبيدي دعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الحرب في اليمن وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، معربا عن تطلعه وأعضاء مجلس القيادة لدور صيني أكبر في الدفع بجهود إحلال السلام في البلاد.

كما ثمّن دور الصين في دعم ومساندة اليمن في محنته، مشيدا بالدعم الإنساني الذي تقدمه الحكومة الصينية لبلادنا في القطاعات الحيوية وأبرزها قطاع الصحة والأمن الغذائي.

من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الصيني موقف حكومة بلاده الداعم لمختلف الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى وقف الحرب في اليمن وبدء عملية سياسية شاملة تؤسس لسلام مستدام في البلد والمنطقة، منوها إلى موقف بلاده الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحرص الحكومة الصينية على مواصلة دعمها الإنساني لليمن في مختلف المجالات.