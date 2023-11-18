طباعة عملة جديدة او الغاء واحدة.. مقترحات مطروحة لمعالجة فارق الصرف في اليمن

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يأتي الملف الاقتصادي على راس الاولويات المطروحة للنقاش لحل الأزمة اليمنية، تزامنا مع تحركات مكثفة تجري هذه الايام للتوصل الى صيغة اتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
في هذا الصدد قالت تقارير اعلامية ان واحدة من المقترحات المطروحة بخصوص معالجة فوارق العملة بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية هي طباعة عملة جديدة .
ونقلت صحيفة عدن الغد عن مصدر حكومي قوله ان احدى المقترحات المطروحة هي طباعة عملة جديدة بالريال اليمني تكون مختلفة عن العملات الموجودة في اليمن حاليا وإلغاء التعامل بالعملات الحالية كمخرج لتجاوز حالة الفوارق .
وأشار الى ان هناك مقترحات أخرى تتمثل في الغاء احدى العملتين الموجودة حاليا.
وأوضح الى ان النقاشات متواصلة بخصوص جهود توحيد البنك المركزي تحت قيادة واحدة مع الإبقاء على نشاطي البنك المركزي في صنعاء وعدن كفروع رئيسية لهذا البنك .
ووصل فارق الصرف بين الطبعتين من العملة اليمنية الى مستويات قياسية غير مسبوقة ما شكل فجوة كبيرة في قيمة العملة، وزاد في انهيار الوضع الاقتصادي بشكل عامل في البلاد ناهيك عن تحمل المواطن البسيط تبعات هذا الوضع .
وعلى سبيل المثال ؛قيمة الريال السعودي بالعملة القديمة 139 ريال يمني وقيمته بالعملة الجديدة يصل الى 400 ريال.