أميركا تفرض عقوبات تستهدف جماعات بالعراق مدعومة من إيران الإعلان خلال 48 ساعة.. انفراج في صفقة الهدنة وتبادل الأسرى خدعة سحرية وبسيطة في آيفون تمنح عمر بطارية غير محدود كشف تفاصيل نهاية الحرب في اليمن… الشرعية والحوثيون في الرياض لصنع سلاما مرتقبا برعاية سعودية لم تخطر على البال… رسالة قديمة لبن لادن أعاد تداولها أميركيون وربطوها بحرب غزة تعرف على الوحدة الأكثر سرية في كتائب القسام .. وحدة الظل أشهر البنوك الإسرائيلية يبدأ الصراخ بسبب تداعيات الحرب على غزة ويحذر حكومة نتنياهو تعرف على أكثر الجنسيات الاجنبية شراء للعقارات في تركيا الشرطة الإسرائيلية تحطم أحد الاملاك الإعلامية التركية بمحط المسجد الأقصى طارق صالح يهاجم بشدة مجلس الأمن ويدافع عن عمه صالح ونجله احمد علي ويتحدث عن ''قرارات كيدية وتمادي بالشأن اليمني''
خدعة ذكية تمنح الهواتف والأجهزة "طاقة غير محدودة"، وتعزز عمر البطارية.
ويعتبر هذا خبرا رائعا للمستخدمين الذين حدّثوا هواتف "آيفون" الخاصة بهم إلى iOS 17.1.1 الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مجموعة من الشكاوى حول تدمير عمر البطارية، مع انتشار تقارير عن استنفاد الشحن في غضون ساعات قليلة.
ويعد الاختراق، الذي يأتي من مستخدم "تيك توك" @T_Sply، بـ "بطارية هاتف خلوي غير محدودة" فقط عن طريق تعتيم شاشتك بشكل انتقائي.
بمجرد الدخول إلى إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك، انقر فوق إمكانية الوصول إلى العرض وحجم النص وقم بتشغيل خيار تقليل النقطة البيضاء.
وفي حين أن الاختراق قد يؤدي إلى مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم في إعدادات خارجية مشمسة ومشرقة، إلا أن تقليل النقطة البيضاء سيكون له فائدة إضافية تتمثل في تقليل إجهاد العين.
وقد يجد بعض المستخدمين أن هذا الاختراق يجعل من الصعب عليهم قراءة الرسائل والنصوص الأخرى الموجودة على هواتفهم