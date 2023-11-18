خدعة سحرية وبسيطة في آيفون تمنح عمر بطارية غير محدود

السبت 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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خدعة ذكية تمنح الهواتف والأجهزة "طاقة غير محدودة"، وتعزز عمر البطارية.

ويعتبر هذا خبرا رائعا للمستخدمين الذين حدّثوا هواتف "آيفون" الخاصة بهم إلى iOS 17.1.1 الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مجموعة من الشكاوى حول تدمير عمر البطارية، مع انتشار تقارير عن استنفاد الشحن في غضون ساعات قليلة.

ويعد الاختراق، الذي يأتي من مستخدم "تيك توك" @T_Sply، بـ "بطارية هاتف خلوي غير محدودة" فقط عن طريق تعتيم شاشتك بشكل انتقائي.

بمجرد الدخول إلى إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك، انقر فوق إمكانية الوصول إلى العرض وحجم النص وقم بتشغيل خيار تقليل النقطة البيضاء.

وفي حين أن الاختراق قد يؤدي إلى مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم في إعدادات خارجية مشمسة ومشرقة، إلا أن تقليل النقطة البيضاء سيكون له فائدة إضافية تتمثل في تقليل إجهاد العين.

وقد يجد بعض المستخدمين أن هذا الاختراق يجعل من الصعب عليهم قراءة الرسائل والنصوص الأخرى الموجودة على هواتفهم