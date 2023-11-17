الجمعة 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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تعرف على أكثر الجنسيات الاجنبية شراء للعقارات في تركيا تصدر المواطنون الروس قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، بيع ألفان و535 منزلا للأجانب خلال أكتوبر المنصرم. وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب خلال أكتوبر 2.7 بالمئة من إجمالي المبيعات.

وفي ترتيب الجنسيات الأجنبية الأكثر شراء للمنازل في تركيا تصدر الروس القائمة بواقع 713 منزلا، تلاهم الإيرانيون بـ 235، ثم الألمان بـ 152.

واحتلت أنطاليا رأس القائمة بين الولايات التركية في عدد المنازل المباعة للأجانب بواقع 931 منزلا، تلتها إسطنبول بـ 758، ثم مرسين بـ 294.