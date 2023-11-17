فرنسا: ''المستوطنون الإسرائيليون يمارسون سياسة إرهاب هدفها تهجير الفلسطينيين'' وصول ثامن طائرة سعودية لإغاثة سكان غزة وهذه حمولتها صيادون يعثرون على جثث قبالة جزيرة زقر اليمنية ندوة فكرية تدعو الى تكوين هيئة شعبية لمناصرة القضية الفلسطينية منتخب اليمن يخسر أمام نظيره البحريني بهدفين في عشرة مجلّدات.. ترجمة عربية لكتاب غوستاف دالمان عن فلسطين وعاداتها مواصلة دعمها لغزة.. درة تتطوّع في الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات محكمة عسكرية في تعز تحاكم خليتين حوثيتين ارتكبتا جرائم بشعة في الساحل الغربي و خلفت ضحايا مدنيين.. في اليوم العالمي له.. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة سبب تراجع ريال مدريد المفاجئ عن ضم مبابي "مجانا"
نددت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر وفقاً لـ فرانس 24 " إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع".
وأضافت آن كلير ليجاندر "ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، ويجب أن يكون القطاع جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".