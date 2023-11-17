فرنسا: ''المستوطنون الإسرائيليون يمارسون سياسة إرهاب هدفها تهجير الفلسطينيين''

الجمعة 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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نددت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر وفقاً لـ فرانس 24 " إن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع".

وأضافت آن كلير ليجاندر "ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل، ويجب أن يكون القطاع جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية".