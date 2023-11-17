وصول ثامن طائرة سعودية لإغاثة سكان غزة وهذه حمولتها

الجمعة 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

و تحمل الطائرة الاغاثية، (3) سيارات إسعاف من أصل (20) سيارة من المقرر وصولها تباعًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.