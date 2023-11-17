وكيل محافظة تعز يفتتح مدرسة جديدة بتمويل سعودي صيادون يعثرون على جثث قبالة جزيرة زقر اليمنية ندوة فكرية تدعو الى تكوين هيئة شعبية لمناصرة القضية الفلسطينية منتخب اليمن يخسر أمام نظيره البحريني بهدفين في عشرة مجلّدات.. ترجمة عربية لكتاب غوستاف دالمان عن فلسطين وعاداتها مواصلة دعمها لغزة.. درة تتطوّع في الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات محكمة عسكرية في تعز تحاكم خليتين حوثيتين ارتكبتا جرائم بشعة في الساحل الغربي و خلفت ضحايا مدنيين.. في اليوم العالمي له.. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة سبب تراجع ريال مدريد المفاجئ عن ضم مبابي "مجانا" كيفية إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف.. والتبديل بينهما
افتتح وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الخميس، ومعه نائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن في عدن محمد اليحيى، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد المحمودي، مدرسة عمر بن الخطاب بمديرية مشرعة وحدنان بجبل صبر المكونة من 10 فصول دراسية مع ملحقاتها بتمويل من البرنامج السعودي.
وثمن وكيل المحافظة، الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي في قطاع التربية والتعليم وفي مختلف الجوانب.. لافتاً إلى أن هذه المنشآت التعليمية التي تم تنفيذها تمثل نقلة نوعية وبصمة تشهد ما تقدمه المملكة من دعم وتنمية للمحافظة.
كما دشن البرنامج مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، والتي تأتي بهدف دعم التعليم والتعلم.
وأوضح نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن مشروع دعم التعليم والتعلم عبر 52 مشروع ومبادرة تعليمية في مختلف المحافظات اليمنية، بالإضافة إلى 226 مشروع ومبادره تنموية في ثمان قطاعات.