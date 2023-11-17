وكيل محافظة تعز يفتتح مدرسة جديدة بتمويل سعودي صيادون يعثرون على جثث قبالة جزيرة زقر اليمنية ندوة فكرية تدعو الى تكوين هيئة شعبية لمناصرة القضية الفلسطينية منتخب اليمن يخسر أمام نظيره البحريني بهدفين في عشرة مجلّدات.. ترجمة عربية لكتاب غوستاف دالمان عن فلسطين وعاداتها مواصلة دعمها لغزة.. درة تتطوّع في الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات محكمة عسكرية في تعز تحاكم خليتين حوثيتين ارتكبتا جرائم بشعة في الساحل الغربي و خلفت ضحايا مدنيين.. في اليوم العالمي له.. 5 نصائح للإقلاع عن التدخين بسهولة سبب تراجع ريال مدريد المفاجئ عن ضم مبابي "مجانا" كيفية إنشاء حسابين في واتساب بنفس الهاتف.. والتبديل بينهما
عثر صيادون يمنيون، على جثث منتفخة في جزيرة زقر اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من غرق قارب كان يقل مهاجرين من إثيوبيا إلى اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن صيادين عثروا على جثث عدة لاشخاص من جنسيات مختلفة قذف بها البحر إلى جزيرة زقر عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، بعد أيام من الإعلان عن غرق قارب كان يقل 90 مهاجرا من القرن الافريقي في مضيق باب المندب.
وكانت منظمة الهجرة الدولية، قد قالت يوم أمس الأربعاء، إن ما لا يقل عن 64 مهاجراً من القارة الإفريقية فقدوا في البحر بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن الاحد الماضي.
وأضافت المنظمة الأمنية في بيان أن القارب الذي كان ينقل نحو 90 مهاجرا بينهم 60 امرأة، كان في طريقه إلى اليمن من جيبوتي عندما وقع حادث الغرق. وأشارت المنظمة إلى أن خفر السواحل اليمنيين تمكنوا من انقاذ 26 شخصا، فيما لايزال 64 اخرين في عداد المفقودين.