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صيادون يعثرون على جثث قبالة جزيرة زقر اليمنية

الجمعة 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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عثر صيادون يمنيون، على جثث منتفخة في جزيرة زقر اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد أيام من غرق قارب كان يقل مهاجرين من إثيوبيا إلى اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن صيادين عثروا على جثث عدة لاشخاص من جنسيات مختلفة قذف بها البحر إلى جزيرة زقر عند المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، بعد أيام من الإعلان عن غرق قارب كان يقل 90 مهاجرا من القرن الافريقي في مضيق باب المندب.

وكانت منظمة الهجرة الدولية، قد قالت يوم أمس الأربعاء، إن ما لا يقل عن 64 مهاجراً من القارة الإفريقية فقدوا في البحر بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن الاحد الماضي.

وأضافت المنظمة الأمنية في بيان أن القارب الذي كان ينقل نحو 90 مهاجرا بينهم 60 امرأة، كان في طريقه إلى اليمن من جيبوتي عندما وقع حادث الغرق. وأشارت المنظمة إلى أن خفر السواحل اليمنيين تمكنوا من انقاذ 26 شخصا، فيما لايزال 64 اخرين في عداد المفقودين.

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