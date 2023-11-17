ندوة فكرية تدعو الى تكوين هيئة شعبية لمناصرة القضية الفلسطينية

الجمعة 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقامت نيابة رئاسة جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب ومركز البحوث وخدمة المجتمع صباح اليوم الخميس ندوة بعنوان دور المقاومة الفلسطينية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية وإحياء روح الكفاح لدى الشعوب الإسلامية.

وفي الندوة التي كانت برعاية الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي رئيس الجامعة قدمت ثلاثة محاور رئيسة.

وفي المحور الأول تحدث الدكتور محمد خاتم عن الكفاح المسلح للمقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني وتاريخ النضال والمقاومة ضد الإحتلال من وهلته الأولى حتى اليوم

وقدم الدكتور عبدالمنان التالبي محور تحدث فيه عن حقيقة اليهود في القرآن والسنة والتاريخ ودور الغرب في زرع الكيان وإبقائه على الأراضي الفلسطينية وأهمية ووجوب الدفاع عن الأقصى وعدم التفريط فيه وتطرق المحور الثالث الذي قدمه الدكتور نبيل اسكندر لواجبات الفرد والمجتمع تجاه غزة واستشعار المسؤولية نحو القضية الفلسطينية العادلة والسعي بكل الوسائل التي تخدم القضية.

حضر الندوة الدكتور حسين الموساي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة بدور الماوري والأمين العام المساعد عادل الطشي وعددًا من عمداء الكليات والمراكز وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وشخصيات اجتماعية