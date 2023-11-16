منتخب اليمن يخسر أمام نظيره البحريني بهدفين

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خسر منتخب اليمن الأول لكرة القدم، مباراته أمام نظيره البحريني بهدفين في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها السعودية، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.
وتمكن المنتخب البحريني من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة الدقيقة 38 اثر دربكة أمام المرمى لينهي به شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب البحريني بهدف.
وفي شوط المباراة الثاني أضاف المنتخب البحريني الهدف الثاني مباشرة عند الدقيقة الثالثة اثر هجمة من الجهة اليسرى، وذلك انتهت المباراة بفوز البحريني على اليمني بهدفين