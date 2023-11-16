مواصلة دعمها لغزة.. درة تتطوّع في الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بعد روجينا ولبلبة وهنا الزاهد.. درة تنضمّ إلى النجمات المتطوعات في الهلال الأحمر المصري لتقديم المساعدات لأهالي غزة نشرت النجمة التونسية درة زروق عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، مقطع فيديو رصد مشاركتها مع فريق المتطوّعين لتقديم المساعدات لصالح أهل غزة، من داخل مستشفى الهلال الأحمر المصري.

وعلّقت درّة على الفيديو قائلة: “ما زال أهالينا في غزة يحتاجون إلى الكثير من المساعدات في هذا الوقت العصيب جدا وكل يوم أكثر، لذلك رغم الحزن الذي نشعر به يجب أن نستمرّ في دعمهم على كل الأصعدة”.

وأضافت: “المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر المصري الذي يتواصل مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني وكل المنظّمات والتي أتمنى أن يصلهم المزيد منها، وأيضا بنشر القضية والمطالبة بوقف العدوان والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والاحتلال والحصار والتطهير العرقي، الله يحفظهم ويحميهم وينصرهم”.

ومنذ انطلاق حرب الإبادة الجماعية من قبل المحتل على أهالي غزة، قامت مجموعة من الفنانات المصريات بزيارة جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل يومي، على غرار: لبلبة، إلهام شاهين، روجينا، ريهام عبدالغفور، علا غانم، بسمة، رحاب الجمل، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ونهال عنبر، اللّاتي تبرّعن للهلال الأحمر حاثّات معجبيهنّ بمصر والوطن العربي على التبرّع.

كما حرص عدد كبير من الفنانات المصريات على المشاركة في تجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهالي فلسطين، منهنّ: دينا الشربيني، ياسمين صبري، زينة، أسماء جلال، هنا الزاهد، مايان السيد، ليلى أحمد زاهر، وشقيقتها ملك، هنادي مهنى، أسماء شريف منير، وابنتها لارا، وهدى المفتي، وذلك إلى جانب عدد آخر من الفنانين على غرار أشرف زكي، إيهاب فهمي وأحمد العوضي، الذين سارعوا إلى التبرّع من أجل مساعدة الفلسطينيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُعبّر فيها درة عن تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني، حيث أطلقت إثر مجزرة مستشفى المعمداني التي ذهب ضحيتها المئات من الشهداء الأبرياء، مبادرة لوقف الإبادة الجماعية في غزة عبر إنستغرام،

ونشرت فيديو ظهر فيه عدد كبير من نجوم الفن ومجموعة من المؤثّرين والإعلاميين يطالبون فيه باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والإيطالية والألمانية بوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة في رسالة منهم للعالم بلغاته المختلفة. وأتى الفيديو مصحوبا بعبارات مؤثّرة كتبتها النجمة التونسية قالت فيها: “كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين..

لقد فُقد الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين، خاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء! ونطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية، وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامته!”.

وتمّ نشر الفيديو من قبل الفنانين المُشاركين، على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مُحقّقين نسب مشاهدة عالية.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في الفيديو: يسرا، أكرم حسني، أمينة خليل، المؤلف عمرو محمود ياسين، شريف رمزي، الإعلامية مها الصغير، فيدرا، عمرو يوسف، أمينة خليل، الأب بطرس دانيال، هشام ماجد، المخرجة كاملة أبوذكري. فيما شارك من تونس إلى جانب درة كلّ من عائشة بن أحمد ومحمد علي بن جمعة، إضافة إلى بعض الفنانات العربيات على غرار اللبنانية دارين حمزة والسورية جومانا مراد والمؤثّرة الأردنية سلام قطناني.