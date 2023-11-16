استطلاع: 68% من الأمريكيين يطلبون وقف الحرب على غزة

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أيد 31% فقط من الأمريكيين إرسال أسلحة إلى "إسرائيل"، في حين عارض 43% الفكرة، أما الباقون فقالوا إنهم غير متأكدين.

كشف استطلاع للرأي عن تراجع كبير للتأييد الشعبي في الولايات المتحدة للحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وبيّنت نتائج الاستطلاع، الذي أجري يومي الاثنين والثلاثاء ونشرت نتائجه أمس الأربعاء، أن 68% من الأمريكيين يقولون إن على "إسرائيل" إعلان وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ووفق ما جاء في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" بالشراكة مع مركز "إبسوس" للبحث، "قال نحو 32% من المستجوبين فقط إن الولايات المتحدة عليها أن تدعم إسرائيل، وذلك رداً على سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في المواجهة الدائرة في غزة".

وفي استطلاع أجرته "رويترز/أبسوس" يوم 12 و12 أكتوبر الماضي، كانت نسبة مؤيدي دعم "إسرائيل" في حربها على غزة 41%.





وفيما عدّته "رويترز" إشارة قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة لدولة الاحتلال، "أيد 31% فقط من الأمريكيين إرسال أسلحة إلى إسرائيل، في حين عارض 43% الفكرة، أما الباقون فقالوا إنهم غير متأكدين".

وبحسب ما أظهرته نتائج الاستطلاع، "كان تأييد إرسال أسلحة إلى إسرائيل أقوى بين الجمهوريين، في حين عارضه ما يقرب من نصف الديمقراطيين".

وقال 4% من المستجوبين إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين، في حين اعتبر 15% أنها لا يجب أن تتدخل إطلاقاً، والنسبتان مماثلتان لما أظهره استطلاع الشهر الماضي.

وأجرت "رويترز/إبسوس" الاستطلاع عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، وشملت العينة 1006 بالغين أمريكيين.

وتدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بوصفها "دفاعاً عن النفس".

وأرسلت واشنطن شحنات من الأسلحة والذخيرة إلى "إسرائيل"، ونشرت قوات في المنطقة، كما نشرت طائرات مسيّرة في سماء غزة بحجة المساعدة في البحث عن المحتجزين لدى "حماس"، وهي ترفض وقف إطلاق النار بحجة أنه سيخدم مصلحة الحركة