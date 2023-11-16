مشرفيين حوثيين يقتلون مواطن ويصبون مادة الاسيت الخام على جسدة في ذمار

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على ارتكاب جريمة بشعة بإعدام مواطن والتمثيل بجثته في إحدى مناطق محافظة ذمار، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية.
وأوضحت المصادر، أن خمسة مشرفين حوثيين قاموا الاحد الماضي، بقتل المواطن محمد سعيد مجاهد الجرادي في مديرية عتمة منطقة عزلة بني رفيع الظهرة دون معرفة أسباب القتل.
وأضافت ان المشرفين الخمسة قاموا بطعن المجني عليه عدة طعنات حتى فارق الحياة، مضيفة، بأنهم قاموا بعملية تمثيل لجثته حتى يصعب التعرف عليه.
وبينت المصادر، ان الجناة مثلوا بالجثة تمثيلا بشعا، حيث استخدموا مادة “الأسيت” الحارقة وصبها على وجه الضحية، كما قاموا بفقع عينيه وقطع اذنيه لطمس ملامح وجهه.
وأشارت إلى ان جثة الضحية ظهرت بعد ثلاثة أيام من مقتله، بعد إن قامت المليشيات الحوثية بتهريب مشرفيها الذين ارتكبوا الجريمة