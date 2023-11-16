اليمن تدين قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الاردني الميداني في غزة

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اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها لاقدام قوات الكيان الإسرائيلي على قصف محيط المستشفى الاردني الميداني، في قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين والكوادر الطبية في المستشفى.
وشددت الوزارة، على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات العدوانية والغير إنسانية، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واغاثة الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة..مؤكدة تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما ستتخذه من خطوات قانونية إزاء هذا الاعتداء