اليمن تدين قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الاردني الميداني في غزة

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها لاقدام قوات الكيان الإسرائيلي على قصف محيط المستشفى الاردني الميداني، في قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين والكوادر الطبية في المستشفى.

وشددت الوزارة، على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات العدوانية والغير إنسانية، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واغاثة الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة..مؤكدة تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما ستتخذه من خطوات قانونية إزاء هذا الاعتداء