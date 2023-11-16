آخر الاخبار

اليمن تدين قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الاردني الميداني في غزة سخرية واسعة من قوات الاحتلال بعد اقتحام مجمع الشفاء الأمم المتحدة تُحذّر من انهيار أنظمة الغذاء في غزة إسرائيل تعلن إسقاط وتدمير أشهر معلم تركي في قطاع غزة افتتاح مركز تعليمي في مخيم الجفينة بمارب الرابطة الوطنية لأسر الشهداء تنظم أول لقاء تشاوري مع الإعلاميين في مأرب لماذا امتنعت روسيا وامريكا وبريطانيا عن التصويت لمشروع قرار الهدنة في غزة؟ وما الفرق بين الهدنة ووقف اطلاق النار؟ أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية الأميركية يصارح العالم بحقيقة إسرائيل ودور واشنطن في حرب غزة اتفاق يمني قريب بموجبه تتكفل السعودية بدفع المرتبات.. الأمير خالد بن سلمان يتحدث عن ''خارطة طريق'' ويكشف نتائج لقائه بمجلس القيادة الرئاسي موقع أكسيوس يكشف تفاصيل جديدة حول صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

اليمن تدين قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الاردني الميداني في غزة

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 196

اعربت الجمهورية اليمنية، عن ادانتها واستنكارها لاقدام قوات الكيان الإسرائيلي على قصف محيط المستشفى الاردني الميداني، في قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين والكوادر الطبية في المستشفى.

وشددت الوزارة، على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات العدوانية والغير إنسانية، التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين، والعمل الفوري على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات واغاثة الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة..مؤكدة تضامن الجمهورية اليمنية مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما ستتخذه من خطوات قانونية إزاء هذا الاعتداء

إقراء أيضاً
افتتاح مركز تعليمي في مخيم الجفينة بمارب
الرابطة الوطنية لأسر الشهداء تنظم أول لقاء تشاوري مع الإعلاميين في مأرب
اتفاق يمني قريب بموجبه تتكفل السعودية بدفع المرتبات.. الأمير خالد بن سلمان يتحدث
وكيل محافظة مأرب يفتتح بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر
هيئة العمليات تختتم فعاليات الدورة الثانية لرؤساء عمليات القوات المسلحة للعام 2
الهيئة الوطنية للأسرى تدين اقدام مليشيا الحوثي بتصفية أسير حرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول