افتتاح مركز تعليمي في مخيم الجفينة بمارب

الخميس 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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افتتح نائب مدير مكتب التربية عبدالعزيز الباكري بمأرب اليوم ، مركز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التعليمي في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب. ويتكون المشروع الذي تنفذه مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية من مسجد وستة فصول دراسية ودورة مياه وشقة وقفية، بكلفة بلغت 525 ألف ريال سعودي، بتمويل جمعية إنسان الخيرية الككويتية.

وفي الافتتاح نائب مدير مكتب التربية بمدينة مارب الدكتور عبدالعزيز البكاري، ومدير مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية الأستاذ غالب الظفري، وعدداً من المواطنين والمستفيدين. كما اشارا إلى أهمية هذه المشاريع الخيرية التي تستهدف مخيمات النازحين، وبالأخص في مجال التعليم، حيث إن الكثير من هؤلاء النازحين وأبنائهم أُجبروا على التوقف عن مواصلة التعليم.

وتأتي هذه المشاريع للمساهمة في القضاء على الأمية وزيادة معدل الوعي في أوساط النازحين، وإيجاد حلول ذات استدامة في سبيل تعليم أطفال الأسر النازحة والفقيرة. من جانبه أشاد مدير مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية غالب الظفري بالدعم الكويتي في مختلف مجالات التنمية في اليمن، ومنها مجالات التعليم الذي تنفذ من خلاله مؤسسة كافل عدداً من المشاريع في مدينة مارب، مؤكداً أن هذا الدعم السخي ليس غريباً على دولة الكويت الشقيقة.

ويعد هذا المشروع أحد مشاريع جمعية إنسان الكويتية التي تقوم بها في اليمن، وتنفذها مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية، ضمن حزمة مشاريع تعليمية تدشنها في المحافظات اليمنية.